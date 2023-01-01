Максим Артамонов Спикером думы в Чайковском вновь стал Михаил Шубин Он избирается на этом посту второй раз Поделиться Твитнуть

На первом заседании думы Чайковского городского округа, которое состоялось 21 сентября, председателем был избран директор ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59» Михаил Шубин. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее, 19 сентября, депутаты думы Краснокамского городского округа переизбрали председателем директора Краснокамского полиграфического комбината Дмитрия Чеплыгина, а 20 сентября дума Оханского городского округа выбрала своим спикером начальника Оханского управления Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрея Зубрикова.

Напомним, в ноябре 2020 года депутаты думы Чайковского приняли отставку спикера от ЛДПР Александра Русанова, который написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На пост спикера тогда было выдвинуто три кандидатуры: Михаил Шубин, Андрей Филатов и Ольга Шестакова. В итоге спикером был избран единоросс Шубин. За него проголосовали 15 депутатов из 23.





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