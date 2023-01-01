Максим Артамонов

Спикером думы в Чайковском вновь стал Михаил Шубин

Он избирается на этом посту второй раз

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Михаил Шубин

Фото: ТГ-канал "На местах"

На первом заседании думы Чайковского городского округа, которое состоялось 21 сентября, председателем был избран директор ООО «Центр обслуживания автомобилей «Гараж-59» Михаил Шубин. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Ранее, 19 сентября, депутаты думы Краснокамского городского округа переизбрали председателем директора Краснокамского полиграфического комбината Дмитрия Чеплыгина, а 20 сентября дума Оханского городского округа выбрала своим спикером начальника Оханского управления Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Андрея Зубрикова.

Напомним, в ноябре 2020 года депутаты думы Чайковского приняли отставку спикера от ЛДПР Александра Русанова, который написал заявление на увольнение по собственному желанию.

На пост спикера тогда было выдвинуто три кандидатуры: Михаил Шубин, Андрей Филатов и Ольга Шестакова. В итоге спикером был избран единоросс Шубин. За него проголосовали 15 депутатов из 23.

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