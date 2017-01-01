Председателем Кизеловской гордумы стал Ренат Гилязетдинов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в аппарате представительного органа. Голосование по кандидатуре спикера прошло в четверг, 20 сентября. Ренат Гилязетдинов победил подавляющим большинством голосов: из 14 присутствовавших на заседании депутатов его поддержали не менее 12 народных избранников.

Ренат Гилязетдинов выдвигался от «Единой России». Он является начальником хозотдела хозчасти №2 кизеловской Городской клинической больницы №4, депутатом работает на не освобождённой основе. Ранее он был депутатом Земского собрания Кизеловского муниципального района.

Напомним, выборы 9 сентября 2018 года стали первыми в думу Кизеловского городского округа после объединения муниципального района с административным центром.