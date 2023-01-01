Алёна Бронникова
Парламент Прикамья рассмотрел вопрос о досрочном прекращении полномочий Виктора Баранова
Депутаты почтили память о коллеге минутой молчания
Законодательное собрание Пермского края приняло постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Баранова. Проект был рассмотрен на пленарном заседании ведомства.
Напомним, 7 сентября в пресс-службе краевого парламента сообщили о смерти депутата Заксобрания Прикамья, президента АО «Соликамскбумпром» Виктора Баранова. Парламентарий скончался на 70-м году жизни. Он был членом фракции «Единая Россия» и входил в комитет по промышленности, экономической политике и налогам.
В 1998 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник лесной промышленности РФ», за успехи и многолетнюю добросовестную работу в 2005-м его наградили Орденом дружбы. Он является также почётным гражданином Пермского края, Чердынского района и Соликамска.
В память о коллеге депутаты Законодательного собрания начали пленарное заседание с минуты молчания.
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