Алёна Бронникова Довыборы в Заксобрание Прикамья по округу № 12 состоятся в 2024 году Место оказалось вакантным после кончины Виктора Баранова Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Довыборы в Законодательное собрание Пермского края по одномандатному избирательному округу № 12 состоятся в сентябре 2024 года, в единый день голосования. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональной избирательной комиссии.

Ранее округ № 12 в Законодательном собрании Прикамья представлял президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. В границы территории данного округа входят Красновишерский, Чердынский городские округа и часть Соликамского.

Накануне в пресс-службе краевого парламента сообщили о том, что Виктор Баранов скончался. Прощание с ним состоится 9 сентября в 14.00 в соликамском доме культуры «Бумажник».





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