Алёна Бронникова В Прикамье на 34% снизилось число малоимущих семей Уменьшилось и количество малоимущих неработающих жителей региона Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Количество малоимущих семей в Пермском крае на 1 января текущего года снизилось на 34%. Как сообщил в своём докладе глава минсоцразвития региона Павел Фокин на заседании краевого Заксобрания, численность семей с детьми составила в регионе в 2022 году 67,5 тыс. По итогам 2021 года эта цифра составляла 102,3 тыс.

Министр отметил, что основной причиной является расширение мер социальной поддержки, упрощение процедуры их получения и содействие в трудоустройстве. По данным за прошлый год, в крае также снизилось и количество неработающих малоимущих жителей трудоспособного возраста. Этот показатель снизился на 57% по сравнению с 2021 годом — с 77,9 до 32,9 тыс. чел.

В рамках доклада министр также рассказал о мерах поддержки многодетных семей, семей участников СВО, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Среди мер, которые приняли краевые власти за последний год, — упрощение процедуры получения льгот, принятие единого подхода по компенсациям на отдых и оздоровление детей, выделение дополнительных средств на индексацию льгот и стипендий. И мы видим, что эти меры дают свой результат», — прокомментировал председатель парламента Пермского края Валерий Сухих.





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