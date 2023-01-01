Алёна Бронникова Количество многодетных в Пермском крае увеличилось на 1,6 тысячи семей Коэффициент рождаемости в регионе превышает средний по стране Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае в 2022 году многодетных семей стало на 1,6 тыс. больше. Общее количество выросло до 36,1 тыс.

Как сообщил на пленарном заседании Законодательного собрания региона министр социального развития Павел Фокин, коэффициент рождаемости в Прикамье превысил средний показатель по России. На сегодняшний день Пермский край занимает лидирующие позиции по уровню рождаемости среди регионов Приволжского федерального округа.

По информации главы ведомства, в 2022 году в Прикамье родилось 23,4 тыс. детей. Всего в регионе проживает более 577 тыс. детей.

Для многодетных семей в регионе действуют социальные меры поддержки, в том числе, помощь в приобретении жилья. Так, в прошлом году на погашение ипотечного кредита 1,9 тыс. семей получили выплату в размере 450 тыс. руб.





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