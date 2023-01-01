Елена Синица Правительство не стало выкупать активы завода Дзержинского Предприятие вновь выставили на торги Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Минпромторг и Росимущество не воспользовались правом преимущественного выкупа пермского завода им. Дзержинского (ЗиД). Предприятие вновь выставили на торги.

Конкурсный управляющий ЗиДа направил в ведомства и правительство письма с предложением приобрести имущество предприятия, но согласия не получил. В связи с этим 20 сентября было размещено объявление о продаже в форме публичного предложения. Начальная цена - 725 млн руб., заявки будут принимать с 30 октября по 27 ноября, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, в апреле этого года состоялись торги по продаже имущественного комплекса ЗиДа. Победителем была признана московская ПСК «Спецпроектстрой». Имущественный комплекс завода был продан за 725 млн руб. Однако в мае Минпромторг РФ обратился с иском об оспаривании торгов. Затем к спору присоединились Росимущество и прокуратура.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.