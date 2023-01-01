Елена Синица В Перми изменился маршрут автобуса № 69К За счёт изменений удастся избежать пробок на улице Уинской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Маршрут автобуса № 69К от ЖК «Погода» до м/р Ива изменился с 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Перми.

Так, при следовании к остановке «Улица Сапфирная» автобус будет проезжать по улицам Июльской и Грибоедова. За счёт этого удастся избежать пробок на ул. Уинской. В департаменте отметили, что останавливаться автобус может в любом разрешённом ПДД месте.

Ранее сообщалось, что до конца сентября в Пермь поступят 30 новых трамвайных вагонов.

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