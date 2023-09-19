Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Пермская синематека оборудует два кинозала в «Кристалле»
Музей кино, возможно, расположится в другом месте
В vip-зоне кинотеатра «Кристалл» Пермская синематека оборудует два кинозала по 30 мест каждый. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на кинорежиссёра Павла Печёнкина.
Между тем, на пресс-конференции, посвящённой открытию
фестиваля документального кино «Флаэртиана», тот же Печёнкин и директор
синематеки Ирина Ясырева сообщали, что vip-зона бывшего панорамного кинотеатра предназначается для
размещения пилотного проекта нового Музея кино.
По просьбе «Нового компаньона» в Пермской синематеке уточнили, что кинозалы в «Кристалле» будут точно, причём предназначены они не
только для школьных культпоходов, как написано на «В курсе.ру», но и для любых
кинопросмотров.
Что же касается Музея кино, то он, возможно, получит другое
расположение. В настоящее время его концепция дорабатывается, и Пермская
синематека ждёт одобрения краевого минкульта, чтобы презентовать её публично.
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