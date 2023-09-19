Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская синематека оборудует два кинозала в «Кристалле» Музей кино, возможно, расположится в другом месте Поделиться Твитнуть

В vip-зоне кинотеатра «Кристалл» Пермская синематека оборудует два кинозала по 30 мест каждый. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на кинорежиссёра Павла Печёнкина.

Между тем, на пресс-конференции, посвящённой открытию фестиваля документального кино «Флаэртиана», тот же Печёнкин и директор синематеки Ирина Ясырева сообщали, что vip-зона бывшего панорамного кинотеатра предназначается для размещения пилотного проекта нового Музея кино.

По просьбе «Нового компаньона» в Пермской синематеке уточнили, что кинозалы в «Кристалле» будут точно, причём предназначены они не только для школьных культпоходов, как написано на «В курсе.ру», но и для любых кинопросмотров.

Что же касается Музея кино, то он, возможно, получит другое расположение. В настоящее время его концепция дорабатывается, и Пермская синематека ждёт одобрения краевого минкульта, чтобы презентовать её публично.

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