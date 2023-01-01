Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми появится Музей кино Пробную экспозицию хотят разместить в кинотеатре «Кристалл» Поделиться Твитнуть

Пермская синематека создаёт Музей кино. В настоящее время новое учреждение оформляется документально. Об этом сообщил 13 сентября на пресс-конференции, посвящённой открытию международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», президент фестиваля Павел Печёнкин.

Подробностями проекта поделилась директор Пермской синематеки Ирина Ясырева. По её словам, в синематеке накопилось огромное количество материалов разных форматов. Важная часть экспозиции нового музея будет посвящена истории пермского кино: её основными экспонатами станут фотоматериалы, посвящённые важным событиям этой истории, а также старинная кинотехника — как съёмочная, так и проекционная. Кроме того, экспозиция отразит нынешний «пермский кинобум» — рост интереса к работе на территории Пермского края российских компаний, занимающихся съёмками художественных фильмов. Они готовы предоставить музею костюмы персонажей этих фильмов.

Пока вопрос предоставления музею отдельного помещения прорабатывается, и пробную экспозицию планируется создать в кинотеатре «Кристалл», на третьем этаже, где раньше была vip-зона, чтобы, по словам Ясыревой, «посмотреть, как это будет работать».

Источник «Нового компаньона» в правительстве Пермского края уточнил, что сделка по приобретению здания «Кристалла» в краевую собственность всё ещё не завершена, поэтому проекты Пермской синематеки, связанные с этим зданием, пока всего лишь проекты.

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