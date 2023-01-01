Максим Артамонов В Добрянке будут судить местную жительницу за гибель ребёнка во время купания Трагедия произошла 17 августа на необорудованном городском пляже Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК в Добрянке возбудили уголовное дело в отношении 36-летней женщины. Её подозревают в причинении смерти по неосторожности малолетнему мальчику во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установили в ведомстве, 17 августа местная жительница позвала с собой на необорудованный городской пляж гуляющих во дворе детей без согласия родителей.

Зная, что пляж не оборудован и купаться на нём запрещено, она оставила детей, в том числе и 8-летнего мальчика, без присмотра и контроля. Ребёнок не умел плавать, зашёл на глубину и утонул.

Во время расследования следствие также даст процессуальную оценку деятельности должностных лиц и органов местного самоуправления, ответственных за содержание городского пляжа.

Напомним, вечером 17 августа спасатели достали из воды двух детей — мальчика и девочку. При этом мальчика даже успели отвезти в больницу, однако, несмотря на оказанную там помощь, ребёнок скончался.

Как сообщали в Пермской городской службе спасения, всего за купальный сезон, с 15 июня по 24 августа матросы-спасатели смогли предотвратить 2525 несчастных случаев во время отдыха у воды. За это время было спасено 17 человек, в том числе семь детей.

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