Максим Артамонов В Перми спасатели предотвратили более 2,5 тыс. несчастных случаев на воде Подведены итоги летнего сезона на пляжах Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

С 15 июня по 24 августа матросы-спасатели Пермской городской службы спасения предотвратили 2525 несчастных случаев во время отдыха у воды. За это время было спасено 17 человек, в том числе семь детей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу администрации Перми.

Первая помощь была оказана 585 раз, а сотрудники службы спасения 65 раз проводили патрулирование на спасательном катере «РУСБОТ».

Стационарные спасательные посты будут работать до 31 августа.

По словам главного специалиста комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Орджоникидзевского района Екатерины Кузнецовой, С 16 июня КДН на месте отдыха у воды в районе КамГЭС выявила более 500 подростков, которые находились здесь без присмотра родителей. По 79 случаям материалы направлены в полицию, а 23 родителя оштрафовали за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, один из последних несчастных случаев на воде произошёл в августе в Добрянке. Вечером 17 августа в Каме были спасены тонувшие во время купания мальчик и девочка. Мальчика отвезли в больницу, но он скончался.

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