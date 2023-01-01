В Прикамье следком устанавливает обстоятельства гибели 8-летнего ребёнка Мальчик утонул в Каме в районе Добрянки Поделиться Твитнуть

Добрянка

Игорь Катаев

Следователи СК СКР по Пермскому краю проводят процессуальную проверку по факту гибели в Каме 8-летнего ребёнка. Он купался в реке в районе Добрянки без присмотра взрослых.

В ведомстве напомнили, что мальчика достали из воды ещё живым, и даже успели отвезти в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную там квалифицированную помощь, ребёнок скончался.

В настоящее время следователем проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся иные проверочные мероприятия. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что вечером 17 августа были спасены тонувшие во время купания в Каме в районе Добрянки мальчик и девочка, правда, одного ребёнка пришлось госпитализировать.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.