Максим Артамонов В Добрянке спасли двух детей на Каме Одного из них пришлось госпитализировать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вечером 17 августа были спасены мальчик и девочка, которые купались в Каме в Добрянке. Спасателями МБУ «Благоустройство» вытащили их из воды. Одного ребёнка госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия 10 спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и три спецмашины.

В МЧС напоминают, что залог безопасности каждого человека - выполнение правил поведения на воде. Родителей просят не оставлять детей без присмотра около водоёмов.

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