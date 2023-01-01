Максим Артамонов

В Добрянке спасли двух детей на Каме

Одного из них пришлось госпитализировать

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спасатели

  Константин Долгановский

Вечером 17 августа были спасены мальчик и девочка, которые купались в Каме в Добрянке. Спасателями МБУ «Благоустройство» вытащили их из воды. Одного ребёнка госпитализировали.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту происшествия 10 спасателей Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и три спецмашины. 

В МЧС напоминают, что залог безопасности каждого человека - выполнение правил поведения на воде. Родителей просят не оставлять детей без присмотра около водоёмов. 

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