Тонувший в Добрянке 17 августа ребёнок скончался в больнице Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мальчик, которого в Добрянке вытащили из Камы спасатели, скончался в медицинском учреждении, об этом пишет Properm.ru.

Напомним, ранее в МЧС сообщали, что вечером 17 августа были спасены тонувшие во время купания в Каме в районе Добрянки мальчик и девочка. Одного ребёнка пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что 16 августа в Ленинском районе Перми при купании в Каме без присмотра взрослых утонул 15-летний мальчик. В СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку.

В МЧС напоминают, что залог безопасности каждого человека — выполнение правил поведения на воде. Родителей просят не оставлять детей без присмотра около водоёмов.

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