Максим Артамонов В Перми следователи проводят проверку по факту гибели подростка Он купался вместе с друзьями в Каме Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи начали проверку по факту гибели 15-летнего мальчика в Ленинском районе Перми.

По предварительным данным, 16 августа он находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул.

Напомним, его тело спасатели вытащили из Камы в ночь на 17 августа.

Следователи осмотрели места происшествия и опросили очевидцев. Назначена и проводится экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве советуют не оставлять детей одних без присмотра и напоминают, что дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё.

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