Максим Артамонов
В Перми следователи проводят проверку по факту гибели подростка
Он купался вместе с друзьями в Каме
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи начали проверку по факту гибели 15-летнего мальчика в Ленинском районе Перми.
По предварительным данным, 16 августа он находился совместно с друзьями на берегу реки Кама без присмотра взрослых. Во время купания в реке мальчик утонул.
Напомним, его тело спасатели вытащили из Камы в ночь на 17 августа.
Следователи осмотрели места происшествия и опросили очевидцев. Назначена и проводится экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В ведомстве советуют не оставлять детей одних без присмотра и напоминают, что дети должны находиться в зоне постоянной видимости и внимания, когда они находятся в воде или играют в непосредственной близости от неё.
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