Ночью из Камы достали тело утонувшего ребёнка Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Перми на Каме утонул ребёнок. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в 00 час. 40 мин. 17 августа в оперативную дежурную смену ведомства поступила информация о происшествии в акватории реки Кама в Перми. На место выехали шесть спасателей, они и втащили на берег погибшего.

В ведомстве не стали уточнять возраст утонувшего, добавив лишь, что обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

По данным паблика «ЧП Пермь», погибший был несовершеннолетним.

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