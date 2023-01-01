Алёна Бронникова Альберт Демченко впервые принял участие в заседании инфраструктурного комитета Заксобрания Прикамья Российского спортсмена избрали депутатом парламента на место Антона Удальёва Поделиться Твитнуть

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Серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко впервые принял участие в роли депутата в работе комитета Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры. Заседание состоялось 19 сентября.

Напомним, по итогам голосования на довыборах в Законодательное собрание Прикамья по одномандатному избирательному округу № 17 Альберт Демченко набрал большинство голосов (55,87%). Он выдвигался от «Единой России».

В понедельник пресс-служба краевого парламента сообщила о том, что спортсмен войдёт в состав инфраструктурного комитета. Соответствующий проект постановления внесён на рассмотрение Заксобрания группой депутатов. Документ будет рассмотрен на пленарном заседании аппарата в четверг.

Проектом также предлагается исключить из состава комитета краевого парламента по промышленности, экономической политике и налогам Виктора Баранова, скончавшегося в начале сентября. На этом же заседании будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.





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