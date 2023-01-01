В Пермском университете пройдут памятные мероприятия в годовщину трагедии 2021 года
Участники событий смогут возложить цветы у корпуса 8
В Пермском государственном национальном исследовательском университете 20 сентября пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню памяти трагедии 2021 года (0+). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
По данным ПГНИУ, в 11:30 в вузе будет объявлена минута молчания.
Сообщение и метроном будут транслироваться через динамики университетского радио.
Затем в 16:00 в студклубе кампуса пройдёт концерт классической музыки.
С 9:30 до 15:00 в Точке кипения ПГНИУ на ул. Петропавловской,
117 будет проходить хакатон «Добро без границ». С помощью 3D-принтеров участники
смогут создать собственные произведения о доброте и любви к миру. Студенческие работы
будут соединены в арт-объект, который станет символом борьбы с насилием.
В течение всего дня у левого крыла корпуса 8 будет организовано
пространство для возложения цветов.
Напомним, в сентябре 2021 года первокурсник Тимур Бекмансуров
устроил стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате нападения на ПГНИУ шесть
человек погибли и десятки получили ранения. Сам Бекмансуров оказал сопротивление
при задержании, в результате чего потерял часть ноги. В конце 2022 года суд приговорил бывшего студента
к пожизненному заключению, первые три года он должен провести в тюрьме.
В память о погибших во время нападения на вуз на территории студенческого
кампуса началось возведение
храма-часовни.
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