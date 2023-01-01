Андрей Стрельцов «Молот» всухую обыграл ХК «Тамбов» Пермская хоккейная команда выиграла первый матч под тренерским руководством Александра Гулявцева Поделиться Твитнуть

«Молотобойцы» начали вторую в сезоне выездную серию матчей в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В Тамбове в понедельник подопечные Александра Гулявцева сыграли против одноимённого клуба. Итог поединка 4:0 в пользу гостей.

Голы у пермяков забили Игорь Зенчинко и Роман Ивашов, дважды отличился Денис Дюрягин.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», перед этой серией игр в «Молоте» произошла отставка тренерского штаба. Главным наставником команды стал Александр Гулявцев, который одновременно занимает должность генерального директора клуба.

Следующий поединок «Молот» проведёт 20 сентября в Саратове против «Кристалла».

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