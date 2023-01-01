Алёна Бронникова До конца года федеральная сеть «Пункт Е» откроет 15 электрозаправок в Прикамье В целом на территории региона планируется открыть 30 таких объектов Поделиться Твитнуть

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permkrai.ru

Федеральная сеть «Пункт Е» совместно с пермской Корпорацией ПСС до конца 2023 года планирует открыть на территории Пермского края 15 заправочных станций для электромобилей (ЭЗС). Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, сеть в этом году заходит в 10 новых регионов и намерена нарастить общее количество своих ЭЗС до 270 быстрых станций. Их мощность составляет 150кВт.

Ранее сообщалось, что «Пункт Е» откроет в Пермском крае 30 быстрых ЭЗС. Инвестиции в проект составят около 100 млн руб. Предполагается, что Корпорация ПСС предоставит заправки собственного производства, а «Пункт Е» — снабдит их программным обеспечением и своим брендом.

К федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электромобилей регион присоединился в 2022 году. В течение двух лет на его территории власти планируют установить 66 станций — 31 до конца этого года и 35 — в следующем. Сейчас в крае действуют 45 ЭЗС. Зафиксировано наличие более 1,6 тыс. электроавтомобилей, более 600 было закуплено в первом квартале текущего года.





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