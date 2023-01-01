В Пермский край заходит федеральная сеть электрозаправок «Пункт Е» Всего планируется открыть 30 зарядных станций Поделиться Твитнуть

Федеральный оператор заправок для электрокаров «Пункт Е» и пермская Корпорация ПСС объявили о планах открыть в Пермском крае три десятка быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт. Инвестиции в проект составят около 100 млн руб. Предполагается, что пермская компания предоставит заправки собственного производства, а «Пункт Е» — снабдит их программном обеспечением и своим брендом. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По данным минэкономразвития Пермского края, на данный момент в регионе зарегистрировано 1,6 тыс. электромобилей и действуют 45 зарядных станций.

В 2022 году Прикамье присоединилось к федеральному пилотному проекту по созданию зарядной инфраструктуры для электрокаров. В его рамках в этом году в регионе должна заработать 31 быстрая зарядная станция, а в следующем — 35 станций.

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