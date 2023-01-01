Алёна Бронникова В течение двух лет в Пермском крае установят 66 зарядных станций для электромобилей На эти цели из федерального бюджета выделено около 81 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В Пермском крае планируется установить в течение двух лет 66 зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Министр экономразвития и инвестиций региона Эдуард Соснин рассказал подробности о получении субсидий на их монтаж во время форума по развитию инфраструктуры ЭЗС 25 апреля.

Одним из актуальных направлений правительство РФ определило развитие зарядной инфраструктуры для стимулирования россиян пересаживаться за руль электромобилей вместо машин, оснащённых двигателем внутреннего сгорания. Для этого были выбраны пилотные регионы, которые получили на это субсидии. Среди 14 территорий ПФО были выбраны только 6, в том числе Прикамье. Деньги по программе распределены на 2 года.

В 2023 году власти Пермского края должны будут выделить субсидии на установку 31 объекта, а в 2024 — на установку 35. Эдуард Соснин заявил, что в любом случае план на текущий год будет выполнен.

«Субсидия из федерального бюджета, поэтому, если мы не освоим порядка 81 млн рублей, как задумали, у нас их заберут. Сейчас всё жёстко, есть новые территории. Денег особо нет, бюджет урезается везде. Если мы 31 заправку не построим, у нас деньги точно заберут, и не будет возможности перенести на 2024 год. Наша цель в этом году 31 заправку просубсидировать», — объяснил министр.

Субсидии в размере 60% от стоимости одной станции до 1,8 млн руб. и 30% от стоимости подключения до 900 тыс. руб. могут получить индивидуальные предприниматели и организации на монтаж оборудования в общедоступном месте и ввод в эксплуатацию до конца 2023 года. Технические характеристики устанавливаемой ЭЗС должны соответствовать пунктам приказа Минпромторга РФ № 1776.

Сейчас в крае действуют 43 ЭЗС, из них 9 бесплатных. Зафиксировано наличие более 1,6 тыс. электроавтомобилей, более 600 было закуплено в первом квартале текущего года. В целом Прикамье занимает пятое место среди субъектов РФ.

В начале недели, 24 апреля, в Перми состоялось открытие крупнейшей в России производственной площадки по выпуску ЭЗС.

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