Алёна Бронникова
В Перми открылась площадка по производству зарядных станций для электромобилей
Подразделение станет крупнейшим в России
Пермская Корпорация ПСС 24 апреля открыла самую крупную в России площадку по производству зарядных станций для электромобилей. Информация об этом появилась в официальной группе компании «Корпорация ПСС® — электрохимзащита от коррозии» на сайте «ВКонтакте».
«Буквально в эти минуты открываем новую крупнейшую в России специализированную площадку по производству зарядных станций для электромобилей на Рязанской, 105, к. 2», — написано в публикации сообщества.
По данным пресс-службы организации, новейшая разработка позволяет ускорить процесс зарядки благодаря возможности одновременно использовать её устройство сразу для трёх автомобилей разных стандартов. Запуск высокопроизводительной линии SMD-монтажа обеспечит электронными компонентами собственное производство компании и другие предприятия Пермского края. К концу 2023 года планируется увеличить выпуск до 5000 станций в год.
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