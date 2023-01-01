Алёна Бронникова В Перми открылась площадка по производству зарядных станций для электромобилей Подразделение станет крупнейшим в России Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

permkrai.ru

Пермская Корпорация ПСС 24 апреля открыла самую крупную в России площадку по производству зарядных станций для электромобилей. Информация об этом появилась в официальной группе компании «Корпорация ПСС® — электрохимзащита от коррозии» на сайте «ВКонтакте».

«Буквально в эти минуты открываем новую крупнейшую в России специализированную площадку по производству зарядных станций для электромобилей на Рязанской, 105, к. 2», — написано в публикации сообщества.

По данным пресс-службы организации, новейшая разработка позволяет ускорить процесс зарядки благодаря возможности одновременно использовать её устройство сразу для трёх автомобилей разных стандартов. Запуск высокопроизводительной линии SMD-монтажа обеспечит электронными компонентами собственное производство компании и другие предприятия Пермского края. К концу 2023 года планируется увеличить выпуск до 5000 станций в год.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.