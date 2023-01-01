Алёна Бронникова Власти Перми проводят конкурс на разработку проекта для будущей резиденции Деда Мороза Начальная цена контракта – 2,3 млн руб. Поделиться Твитнуть

Дача Синаковича

Архив ИД «Компаньон»

Пермский центр охраны памятников объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку научно-проектной документации по реставрации «Дачи А.В. Синакевича», где власти планируют разместить резиденцию Деда Мороза. Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,3 млн руб.

Заявки на участие принимаются до 21 сентября. Итоги подведут на следующий день.

Подрядчик обязан предоставить проект до 15 сентября 2024 года. Гарантия на выполненные работы распространяется на весь объём и составляет 60 месяцев с момента подписания акта приёмки.

Проектирование состоит из трёх этапов. Первым из них является предварительное исследование объекта. Второй этап включает в себя непосредственную разработку проекта по сохранению, реставрации и приспособлению объекта и получение положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы. На третьем этапе необходимо подготовить рабочую документацию с учётом полного объёма строительно-монтажных работ и всех материалов.

В проекте должны быть учтены благоустройство территории, интерьер, внутренний и внешний ремонт, а также ремонт инженерных сетей, мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности.

Дача чиновника, театрального деятеля и мецената Александра Синакевича находится в Кировском районе Перми, на ул. Танцорова, 24. Была построена в конце XIX века в псевдорусском, ропетовском стиле, является объектом культурного наследия регионального значения. Реконструкция началась в 2021 году. Выполнением реставрационных работ на объекте за 18,7 млн руб. занимается ООО «Союз ПС». Сдача объекта планировалась на 2023 год.

В августе мэрия Перми сообщила о планах разместить в здании резиденцию Деда Мороза, которая будет функционировать в зимнее время. Летом дачу будут передавать молодым художникам для организации творческих мастерских и пленэров, а также проводить здесь экскурсии для туристов.





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