В Перми появилась Аллея славы в память о погибших в ходе СВО земляках Молодые деревья высажены вблизи мемориала «Тыл – фронту» Поделиться Твитнуть

В Перми рядом с военным мемориалом «Тыл – фронту» появилась аллея в честь пермских бойцов, погибших в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает администрация Кировского района.

По данным чиновников, в мероприятии приняли участие родители, жёны и родственники павших солдат. Они высадили молодые деревья вместе с военнослужащими военной части 3426, кадетами и общественными активистами.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», на территории Яйвинского краеведческого музея открылся памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций.

Помимо этого, в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих открыли памятную плиту на мемориале «Солдат России» на бульваре им. Советской Армии в Перми.

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