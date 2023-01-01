Алёна Бронникова В центре Перми открыли памятную плиту в честь погибших участников СВО Памятник установлен на мемориале «Солдат России» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми на мемориале «Солдат России» на бульваре им. Советской Армии 17 августа открыли памятную плиту в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Кроме представителей муниципальной и краевой власти, на церемонии присутствовали участники СВО и представители общественных организаций, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Перми

«Наши герои с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Низкий поклон матерям, жёнам, которые в столь нелегкое время для страны отправляют гуманитарную помощь тем, кто сейчас находится в зоне непосредственных действий. Большое спасибо детям, которые пишут письма, согревающие теплом дома. Появление этой мемориальной плиты значимо для всех участников СВО — здесь мы сможем почтить память павших героев», — прокомментировал участник спецоперации Сергей Анисин.

Как отмечают в администрации Перми, мемориал «Солдат России» был выбран местом для установки памятной плиты в связи с тем, что сам мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества. О том, что памятную табличку планируют установить в третьем квартале 2023 года, сообщалось в мае.

С инициативой установки мемориала «Солдат России» в 2005 году выступила пермская общественная организация поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан». В том же году в сквере им. Советской Армии на пересечении улиц Сибирская и Швецова был установлен закладной камень, у которого в памятные дни собирались родственники погибших и участники боевых действий.

Сам памятник был открыт в начале марта 2020 года. Он выполнен из гранита и бронзы. Дата открытия памятника выбрана не случайно: 1 марта 2000 года произошёл последний бой шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии в Чечне. В живых остались только несколько солдат.





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