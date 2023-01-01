Максим Артамонов В Перми табличку о погибших участниках СВО установят в третьем квартале этого года Она появится на мемориале «Солдат России» на улице Сибирской Поделиться Твитнуть

Из материалов к заседанию совета по топонимике

В Перми памятная табличка о погибших в спецоперации на территории Украины появится в третьем квартале этого года. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин во время прямого эфира ВКонтакте.

Он рассказал, что в администрацию города поступило порядка 30 обращений об увековечении памяти погибших в зоне боевых действий от юридических, физических лиц и общественных организаций.

«Этот мемориал является собирательным образом всех солдат, погибших при защите Отечества на территории нашей страны и территориях других государств. Поэтому принято взвешенное решение, что память о погибших в ходе СВО также будет увековечена здесь. Установка таблички запланирована на третий квартал текущего года», — сказал Дёмкин.

Напомним, в конце мая члены совета при топонимике при главе Перми поддержали предложение увековечить память участников российской спецоперации на Украине. Надпись будет высечена на памятнике «Солдат России» на ул. Сибирской со стороны бульвара Советской Армии.

На монумент нанесут следующий текст: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года».

С инициативой установки мемориала «Солдат России» в 2005 году выступила пермская общественная организация поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан». В том же году в сквере им. Советской Армии на пересечении улиц Сибирская и Швецова был установлен закладной камень, у которого в памятные дни собирались родственники погибших и участники боевых действий. По словам автора идеи, скульптора Ивана Сторожева, разработка проекта памятника и выбор места заняли в общей сложности почти четыре года.

Сам памятник был открыт в начале марта 2020 года. Он выполнен из гранита и бронзы. Дата открытия памятника выбрана не случайно: 1 марта 2000 года произошёл последний бой шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии в Чечне. В живых остались только несколько солдат.

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