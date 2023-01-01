Максим Артамонов В Перми память об участниках СВО увековечат на мемориале «Солдат России» Совет по топонимике при главе Перми рассмотрел несколько вопросов Поделиться Твитнуть

Из материалов к заседанию совета по топонимике

На совете при топонимике при главе Перми, который состоялся 31 мая, было утверждено предложение увековечить память участников российской спецоперации на Украине. Надпись будет высечена на памятнике «Солдат России» на ул. Сибирской со стороны бульвара Советской Армии.

На монумент нанесут следующий текст: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года».

Из материалов к заседанию совета по топонимике

Кроме того, члены совета поддержали инициативу о присвоении названий двум новым улицам в Перми. Так, новая улица, расположенная в жилом районе Липовая гора Свердловского района, станет называться улицей «Дмитрия Максутова» — в честь российского государственного деятеля, князя русской Америки и главного правителя Российской колонии в Америке.

Ещё одна улица, ограниченная улицами Евгения Пермяка, Целинной, Кузнецкой и Гашкова в Мотовилихинском районе, будет названа в честь рудопромышленника, соратника одного из основателей Перми Вильгельма де Геннина — Тасима Маметова. Оба эти предложения внесли представители татарской национально-культурной автономии Перми.

На заседании совета были также рассмотрены вопросы присвоения Детской школе искусств № 1 имени Арама Хачатуряна, об установке памятной плиты Давиду Гальперину на Аллее доблести и славы, а также предложение присвоить остановке общественного транспорта «Авиаучилище» по ул. Карпинского наименование «Пермский институт ФСИН России». Соответствующие инициативы ранее поступили от руководства детской школы искусств № 1, Пермского порохового завода и Пермского института ФСИН России.

Все три предложения одобрены.

Детская музыкальная школа № 1 основана в 1920 году. Располагается на ул. Швецова, 50. Сейчас школа аккредитована как дополнительное образовательное учреждение высшей категории, в ней работает высокопрофессиональный педагогический коллектив. Три преподавателя имеют звание «Заслуженный работник культуры РФ», пять преподавателей награждены знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».

В школе учатся около 600 детей. Творческие коллективы учащихся и преподавателей ежегодно проводят более трехсот мероприятий по пропаганде классической, народной и современной музыки. Многие учащиеся являются лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей.

Памятная доска Давиду Гальперину будет установлена в тематической зоне «Аллея Славы» на Аллее доблести и славы города Перми. Её планируется открыть в День города, 12 июня. Предлагаемый текст надписи: «Гальперин Давид Израилевич (1903-1977), разработчик технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша».

Из материалов к заседанию совета по топонимике

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