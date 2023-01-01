Максим Артамонов В Прикамье установили памятник участникам российской спецоперации Монумент жители установили за свой счёт Поделиться Твитнуть

На территории Яйвинского краеведческого музея 23 августа был установлен памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций. Об этом сообщается на официальной странице музея ВКонтакте.

Торжественное открытие состоится 3 сентября.

Создать памятник воинам-интернационалистам, участникам боевых действий и участникам военных спецопераций (всем воинам после Второй мировой войны) ещё в 2021 году предложила группа ветеранов-пограничников. Местные власти поддержали инициативу.

Монумент представляет собой фигуру участника боевых действий в полный рост на постаменте. Слева установлен пограничный столб, а за фигурой солдата — барельефы.

Фото: Музей Яйва

Исполнитель работ по изготовлению фигуры солдата — Галина Пахомова из города Фролово Волгоградской области.

В сообщении музея отмечается, что сбор средств продолжается, и на сегодня работы выполнены в долг.

На 23 августа собрано 340,2 тыс. руб., в то время как стоимость только фигуры (без её транспортировки, установки, площадки под комплекс) — 380 тыс. руб.

Напомним, на прошлой неделе в Перми на мемориале «Солдат России» на бульваре им. Советской Армии открыли памятную плиту в честь погибших в ходе спецоперации военнослужащих. На открытие пришли городские и краевые чиновники, участники СВО и представители общественных организаций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.