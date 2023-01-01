Алёна Бронникова Краевой суд поддержал решение о вынесении штрафа пермяку за негативную оценку президента страны Сумма наказания составила 250 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Константин Окунев

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил в силе решение Дзержинского районного суда о наложении штрафа жителю краевой столицы за негативную оценку президента страны. Его признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ.

Госорган назначил наказание в виде административного штрафа на сумму 250 тыс. руб. Информация об этом появилась в telegram-канале обвиняемого — Константина Окунева.

Дзержинский суд вынес постановление 20 июля. В пресс-службе суда пояснили, что привлекаемый к ответственности гражданин в мае 2023 года на своей странице ВКонтакте разместил публикацию, которая содержала «негативную оценку личностных качеств действующего главы государства и его личности в целом». Привлекаемое лицо в суд не явился, его же защитники в судебном заседании с протоколом не согласились и просили прекратить производство.

Напомним, в 2022 году Дзержинский суд Перми рассмотрел пять административных дел в отношении Окунева, возбуждённых за неуважение к власти, дискредитацию использования ВС России, использование фотографии с нацистской символикой. По всем эпизодам Окунев признан виновным и оштрафован в общей сложности на 268 тыс. руб. Все штрафы оплачены.

В конце прошлого года в отношении Окунева прокурор Дзержинского района Перми возбудил дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ. Претензии правоохранителей вызвали посты в соцсети, размещённые политиком в августе, сентябре и октябре прошлого года, в которых он высказывал своё мнение по поводу СВО и электората президента РФ Владимира Путина.

В марте этого года по решению Дзержинского районного суда Перми Константин Окунев был признан виновным по ч. 4. ст. 20.1 КоАП РФ (повторное мелкое хулиганство). За пост о президенте России его оштрафовали на 150 тыс. руб. Политик уже погасил этот штраф. Кроме того, у Окунева несколько раз блокировали страницу ВКонтакте.





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