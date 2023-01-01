Алёна Бронникова Соликамский суд рассмотрит дело об избиении двух осуждённых в исправительной колонии Сотрудник ИК-1 обвиняется в превышении должностных полномочий Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Соликамском городском суде рассмотрят уголовное дело по факту избиения сотрудником исправительной колонии №1 двоих заключённых. Согласно информации ведомства, документ был зарегистрирован 11 сентября.

Сотрудник ИК-1 Артур Хромцов обвиняется в совершении преступления по пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Дело рассмотрит судья Юрий Анфалов.

В мае в соцсетях появилась информация о том, что сотрудник соликамской ИК издевался над осуждённым, а также видео, где мужчину избивают. Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что побои нанёс начальник отдела безопасности Артур Хромцов. Применив наручники, он нанёс не менее пяти ударов руками по телу и ногой по голове потерпевшего. Причиной стала личная неприязнь.

Позже следователи возбудили второе уголовное дело. Стало известно о том, что в тот же день Хромцов избил ещё одного заключённого.

Как сообщает telegram-канал «Травмпункт», обвиняемый свою вину признал частично и отказался от дачи показаний. Кроме того, потерпевшими по делу проходят не только двое избитых осуждённых, но и сама колония. Своими действиями Хромцов нанёс вред деловой репутации ИК-1, поясняют следователи.





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