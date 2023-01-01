Алёна Бронникова Следком Прикамья возбудил второе уголовное дело на сотрудника колонии за избиение заключённого У потерпевшего диагностировали гематому Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае возбуждено второе уголовное дело об избиении заключённого в Соликамской исправительной колонии № 1. Информация об этом появилась в telegram-канале проекта российских адвокатов «Травмпункт».

«По данным следствия, ранним утром 18 мая этого года неустановленный сотрудник ИК-1 Соликамска нанёс удары заключённому П. в помещении камерного типа (ПКТ). У потерпевшего диагностировали гематому. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия)», — сообщает автор поста.

Отмечается, что это уже второй случай, произошедший в учреждении 18 мая. Утром того же дня в том же помещении ПКТ был избит осуждённый В. Следствие установило, что побои нанёс начальник отдела безопасности Артур Хромцов. Применив наручники, он нанёс не менее пяти ударов руками по телу и ногой по голове потерпевшего. Причиной стала личная неприязнь. Его обвиняют в превышении полномочий с применением насилия и специальных средств. По факту происшествия ведётся расследование.

«Новый компаньон» отправил запрос в СУ СКР по Пермскому краю. На момент публикации ответ не был получен.

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