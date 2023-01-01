В ходе спецоперации погиб 24-летний житель Прикамья Антон Сажин Поделиться Твитнуть

Антон Сажин

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В ходе СВО на Украине 13 августа погиб житель Александровска Пермского края Антон Сажин, об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

«Официально подтвердилось известие о гибели ещё одного нашего земляка. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в информации.

Похороны военнослужащего состоятся 17 сентября. Церемония прощания пройдёт в Городском дворце культуры Александровска с 11 до 13 часов.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб житель села Кочёво Семён Рудов. Ему было 22 года.

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