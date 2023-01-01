Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Семён Рудов Ему было 22 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как сообщает администрация Кочёвского муниципального округа, 5 сентября этого года в ходе спецоперации на территории Украины погиб житель села Кочёво Семён Рудов 2001 года рождения.

При каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.

Похороны состоится 14 сентября в селе Кочёво.

Администрация муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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