Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Семён Рудов
Ему было 22 года
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Как сообщает администрация Кочёвского муниципального округа, 5 сентября этого года в ходе спецоперации на территории Украины погиб житель села Кочёво Семён Рудов 2001 года рождения.
При каких обстоятельствах он погиб, местные власти не уточнили.
Похороны состоится 14 сентября в селе Кочёво.
Администрация муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.
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