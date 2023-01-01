Максим Артамонов В Перми закрыли старейший гастроном на Сибирской, 1 В конце прошлого года здание было выставлено на продажу Поделиться Твитнуть

Сибирская, 1 / фото: domofoto.ru

В Перми закрылся мясной магазин в старейшем гастрономе Перми по ул. Сибирской, 1. На дверях магазина размещено объявление, что он закрыт. На это обратило внимание издание 59.ru.

Как выяснилось, помещения принадлежат агентству недвижимости «Этажи», а гастроном закрыт ещё 1 сентября. Работа мясного отдела прекращена в связи с продажей площадей здания.

Напомним, в начале декабря прошлого года здание по этому адресу было выставлено на продажу на "Авито" за 99,9 млн руб.

В объявлении было указано, что торговая точка состоит из производственного помещения и торгового зала, где реализуется мясная продукция и полуфабрикаты. В ассортименте — около 250 наименований.

Площадь гастронома составляет 854 кв. м, он находится в собственности продавца. Владелец продавал помещение вместе с готовым бизнесом.

Ранее, в конце июня 2022 года, начался капитальный ремонт дома по ул. Сибирской, 1. За два года чиновники обещали отремонтировать крышу, подвал и внутренние инженерные системы. В планах властей также восстановление исторического облика дома в стиле сталинского классицизма.

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