Елена Синица В Перми началось восстановление исторического облика дома № 1 по ул. Сибирской Работы будут вестись два года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Перми начался капитальный ремонт дома по ул. Сибирской, 1. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ближайшие два года проведут ремонт крыши, подвала, внутренних инженерных систем. Отмечается, что в планах также восстановление исторического облика дома в стиле «Сталинский классицизм».





Так, подрядчик заменит на крыше мауэрлат, стропильную систему, кровельное покрытие и обрешётку. Утеплитель будет в виде современных минераловатных плит. Все деревянные элементы крыши обработают огнебиозащитным составом.





В подвале положат новую стяжку, проведут обработку стен и потолков. Кроме этого, заменят сети электроснабжения, системы водоотведения, холодного и горячего водоснабжения и магистрали теплоснабжения.





Ранее сообщалось, что в Перми капитально отремонтируют дом № 67 на Комсомольском проспекте.

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