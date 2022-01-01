Елена Синица
В Перми капитально отремонтируют дом на Комсомольском проспекте,67
Завершить работы планируется до конца ноября
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В Перми проведут капитальный ремонт дома на Комсомольском проспекте,67. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Подрядчик заменит старый слой штукатурки, покрасит фасад, восстановит архитектурные элементы: лепнину, гирлянды и вензеля вдоль всей горизонтали здания. При этом предполагается полное сохранение узнаваемого мозаичного панно «Комсомол в решающие моменты истории».
На данный момент проведены все подготовительные работы, делается отбивка старого штукатурного слоя по всему периметру здания. Завершить работы планируется до конца ноября.
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