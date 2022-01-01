Максим Артамонов В Перми за 100 млн рублей продаётся старейший гастроном Владелец отдаёт помещение и готовый бизнес Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

На сайте Авито на продажу выставлено помещение старейшего пермского гастронома по ул. Сибирской, 1. Стоимость актива оценена в 99,9 млн руб.

В объявлении указано, что торговая точка состоит из производственного помещения и торгового зала, где реализуется мясная продукция и полуфабрикаты. В ассортименте — около 250 наименований.

Площадь гастронома составляет 854 кв. м, он находится в собственности продавца. Владелец продает помещение вместе с готовым бизнесом. Автор объявления готов торговаться.

Напомним, в конце июня этого года начался капитальный ремонт дома по ул. Сибирской, 1. За два года в здании планируется отремонтировать крышу, подвал и внутренние инженерные системы. В планах властей также восстановление исторического облика дома в стиле «Сталинский классицизм».

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