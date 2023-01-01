Алёна Бронникова В Перми планируют построить новый палеонтологический музей Минкульт поддержал идею Пермского краеведческого музея Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми может появиться новое здание Музея пермских древностей. Об этом заявила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова во время Пермского музейного форума 13 сентября.

«Думаем, что создание отдельного палеонтологического музея будет иметь колоссальный успех. Мы презентовали идею министерству культуры, и сегодня ни у кого нет сомнений, что такой музей нужен и востребован в Перми. Поддержку мы получили. Музей будет», — процитировал telegram-канал мероприятия главу учреждения.

Напомним, идея создания естественно-исторического музея «Пермский период» прорабатывалась много лет. Разместить экспозицию планировалось в здании Завода Шпагина, однако позже концепция использования территории пространства изменилась, и власти решили вместо музея создать там центр кинопроизводства.

Татьяна Вострикова сообщала о том, что новому музею необходимо помещение не менее 8 тыс. кв. м для реализации проекта. В нём планируется разместить несколько зон, рассказывающих о прошлом, настоящем и будущем, в том числе, коллекции, которые сейчас закрыты из-за нехватки места в действующем учреждении. Также в новое здание переедет Детский музейный центр, который находится в отдельном помещении на ул. Пермской, будут открыты выставочный зал для временных экспозиций, лаборатория для демонстрации процесса обработки экспонатов и зал для различных мероприятий.

«Музей пермских древностей» открылся в 2011 году на ул. Сибирской, 15. Площадь помещения оказалась недостаточной, чтобы разместить полноценную экспозицию. В хранилище содержится более 630 тыс. экспонатов, а также коллекции, которые никогда не были показаны посетителям.





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