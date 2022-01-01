Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вместо палеонтологического музея на «Заводе Шпагина» разместится центр кинопроизводства В Перми будут созданы возможности для производства кино «под ключ» Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», в центральной части цеха № 5 — исторического здания в форме буквы «Ш» — на заводе Шпагина будет создаваться Киноцентр. Ранее в этом пространстве предполагалось размещение «Музея пермского периода».

Проект курирует директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова-Волкова. По её словам, в составе Киноцентра запланирован съёмочный павильон, студии для монтажа, озвучивания, компьютерной графики и другие производственные мощности, а также офисы для пермских представительств кинокомпаний-мейджоров. По мнению киноменеджера, Киноцентр может привлечь в Пермь серьёзные кинокомпании не только для съёмок, но и для полного цикла кинопроизводства, что станет существенным источником дохода для содержания и развития культурного пространства.

Среди «фишек» будущего Киноцентра Алёна Семерикова-Волкова назвала возможность открывать павильонные съёмки для зрителя через стеклянную стену (если режиссёр не будет против).

Тематически с Киноцентром смыкается Союзмультпарк, который предполагается разместить в соседнем помещении. Это детское развлекательное пространство, что-то вроде мини-Диснейленда по мотивам советских мультфильмов про Чебурашку, Ёжика в тумане, Простоквашино и других; при Союзмультпарке предполагается создание детской студии анимации.

Ранее «Новый компаньон» уже писал о том, что планы краевых властей относительно использования территории «Завода Шпагина» изменились, и это пространство уже не рассматривается для размещения палеонтологического музея.

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