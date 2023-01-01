В Перми с 14 сентября изменится маршрут и конечная автобусов №71 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 сентября автобусный маршрут №71 изменит путь следования. Как рассказали в Гортрансе, в микрорайоне Крохалева движение маршрута сохранится, но после остановки «Строительный факультет» с ул. Куйбышева он будет перенаправлен на ул. Сибирскую и продлён до станции «Пермь I».

Отмечается, что в перспективе маршрут планируется запустить по ул. Яблочкова. Это станет возможным после обустройства на ней остановочных пунктов. Таким образом будет обеспечена транспортная доступность для жильцов строящихся в этом микрорайоне домов.

Напомним, автобусный маршрут №71 вводился как компенсационный на время ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева. Позднее было решено сделать маршрут постоянно действующим.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября после реконструкции путей возобновляется движение трамваев по ул. Куйбышева.

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