Алёна Бронникова Суд арестовал имущество руководителей пермского завода «Телта» На ближайшем заседании рассмотрят ходатайство о продлении срока ареста троих фигурантов Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Хамовнический суд Москвы вынес постановление об аресте имущества обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова, главбуха предприятия Елены Гришиной и бывшего руководителя предприятия Игоря Морозова. Решение не было обжаловано и вступило в силу 25 августа.

По информации Properm.ru, 14 сентября суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении на два месяца срока содержания в СИЗО фигурантов по уголовному делу о хищении имущества ОАО Пермский телефонный завод «Телта». Судьёй назначен Андрей Лутов.

Напомним, руководители «Телты» обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для минобороны в 2014-2023 годах. Дело было возбуждено 2 июня Главным военно-следственным управлением СКР. В ведомстве считают, что стоимость продукции была завышена, окончательный ущерб по делу определят эксперты.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», фигурантами дела также являются некие сотрудники Главного управления связи Минобороны. Срок предварительного следствия был продлён до 2 ноября текущего года.

О задержании руководителей и бывшего совладельца «Телты» стало известно в конце июля. Как следует из материалов дела, фигуранты были задержаны после того, как в отношении них дали показания свидетели.





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