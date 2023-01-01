Руководителей «Телты» суд оставил под арестом до конца сентября
Среди фигурантов дела о мошенничестве появились сотрудники минобороны
Московский городской суд принял решение оставить в СИЗО бывшего совладельца ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова и главбуха предприятия Елену Гришину. Они просили изменить им меру пресечения на домашний арест. С той же просьбой обращался гендиректор ОАО Алексей Высоков. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Гришину оставили под стражей до 20 сентября, а Морозова до 19 сентября. Решение по Алексею Высокову издание не приводит.
Напомним, все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для минобороны в 2014—2023 годах. Дело было возбуждено 2 июня Главным военно-следственным управлением СКР. В ведомстве считают, что стоимость продукции была завышена, окончательный ущерб по делу определят эксперты.
По сведениям издания фигурантами дела также являются некие сотрудники Главного управления связи минобороны. Срок предварительного следствия, по данным суда, был продлен до 2 ноября текущего года.
Напомним, о задержании руководителей и бывшего совладельца «Телты» стало известно в конце июля. Как следует из материалов дела, фигуранты были задержаны после того, как в отношении них дали показания свидетели.
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