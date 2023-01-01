Руководителей «Телты» суд оставил под арестом до конца сентября Среди фигурантов дела о мошенничестве появились сотрудники минобороны Поделиться Твитнуть

Завод «Телта»

Константин Долгановский

Московский городской суд принял решение оставить в СИЗО бывшего совладельца ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова и главбуха предприятия Елену Гришину. Они просили изменить им меру пресечения на домашний арест. С той же просьбой обращался гендиректор ОАО Алексей Высоков. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», Гришину оставили под стражей до 20 сентября, а Морозова до 19 сентября. Решение по Алексею Высокову издание не приводит.

Напомним, все трое обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для минобороны в 2014—2023 годах. Дело было возбуждено 2 июня Главным военно-следственным управлением СКР. В ведомстве считают, что стоимость продукции была завышена, окончательный ущерб по делу определят эксперты.

По сведениям издания фигурантами дела также являются некие сотрудники Главного управления связи мин­обороны. Срок предварительного следствия, по данным суда, был продлен до 2 ноября текущего года.

Напомним, о задержании руководителей и бывшего совладельца «Телты» стало известно в конце июля. Как следует из материалов дела, фигуранты были задержаны после того, как в отношении них дали показания свидетели.

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