Руководители пермского завода «Телта» не согласны с арестом Апелляции рассмотрит Московский городской суд Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Генеральный директор ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексей Высоков, главбух предприятия Елена Гришина и бывший руководитель предприятия Игорь Морозов, арестованные по решению Хамовнического райсуда Москвы, обжалуют это решение, жалобы на него уже направлены. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено органами СКР и может быть связано с участием компании в исполнении контрактов, связанных с госзаказом. Все трое являются его фигурантами.

По одной из версий, возможные злоумышленники использовали схему по хищению средств через завышение цен на продукцию, а по другой версии, в изделиях использовались китайские комплектующие без ведома заказчика.

Жалобы обвиняемых пока не зарегистрированы Московским городским судом, который должен рассмотреть апелляции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.