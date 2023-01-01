Пермский производитель фанеры вложил в производство 150 млн рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Свеза Уральский»

Комбинат «Свеза» в п. Уральский Пермского края за минувшее лето вложил в развитие производства более 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Во втором квартале на предприятии были организованы подъезд и площадка для перекачки смолы в емкости для временного хранения. На линии по подаче сырья установили инфракрасные камеры коротковолнового диапазона, а на площадке по подаче сырья заработала лабораторная линия стоимостью более 5 млн руб.

«С её помощью специалисты проводят эксперименты в области повышения глубины переработки сопутствующих продуктов древесины. Это позволит «Свезе» расширить продуктовую линейку, начав производить принципиально новый продукт», — завили на предприятии.

Всего в 2023 году на инвестиционную программу на комбинате «Свеза» в Уральском выделено 400 млн руб.

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