Алёна Бронникова «Свеза» вложит около 400 миллионов рублей в модернизацию производства в Прикамье Принято решение увеличить инвестиции почти в 1,5 раза Поделиться Твитнуть

ООО «Свеза Уральский»

Мировой лидер по производству берёзовой фанеры «Свеза» в 2023 году планирует направить 400 млн руб. на модернизацию комбината в пос. Уральский Пермского края. В пресс-службе компании сообщили «Новому компаньону» о том, что объём будет увеличен почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.

На эти средства планируется обновить противопожарную систему и технику, реализовать проекты по повышению уровня экологической безопасности и роботизации некоторых участков производства. Часть денег в размере 100 млн руб. в начале года была уже направлена на эти цели. Остальную сумму планируется выделить до 2024 года.

Как отмечается в пресс-релизе компании, в прошлом году на развитие пермского производства было перечислено 270 млн и выплачено налогов на сумму 420 млн руб. По данным ФНС на 1 мая, в 2022 году компания получила убыток более 400 млн руб.

В связи с закрытием западных рынков для российского леспрома в 2022 году часть сотрудников предприятия были отправлены на простой. В июне завод заявил о временной приостановке производства, но к концу месяца возобновил работу с загруженностью в 30-35%. Как сообщали представители компании, ведутся поиски новых рынков сбыта, в приоритете теперь находятся азиатские регионы.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.