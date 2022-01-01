Комбинат «Свеза Уральский» в Пермском крае работает со сниженной нагрузкой Поделиться Твитнуть

Комбинаты компании «Свеза» на конец июня работали с нагрузкой 30-35% от обычной. Один из комбинатов «Свезы», ООО «Свеза Уральский», расположен в Пермском крае. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

В компании изданию пояснили, что снижение нагрузки обусловлено фактическим закрытием западных рынков для продукции российского леспрома. Сейчас идут поиски новых рынков сбыта и клиентов на доступных направлениях. В приоритете теперь азиатские регионы и внутренний рынок.

«Свеза Уральский» производит фанеру. В марте на комбинате был введён частичный простой. В июне предприятие объявило о вынужденной приостановке производства. В конце июня комбинат возобновил работу.

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