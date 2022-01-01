Сотрудников фанерного комбината «Свеза» в Пермском крае отправили в простой Работникам начисляется 2/3 от среднего заработка Поделиться Твитнуть

Фанерный комбинат "Свеза"

Пресс-служба губернатора Пермского края

Часть сотрудников фанерного комбината «Свеза» (пос. Уральский Нытвенского округа) отправлены в простой. Об этом изданию Ura.ru рассказали в пресс-службе предприятия. Причина — «смена экономической ситуации в РФ».

Точное число рабочих, выведенных в простой, на комбинате не сообщили, но отметили, что всем им начисляется заработная плата в размере 2/3 от среднего заработка.

В настоящее время на «Свезе» создан оперштаб, он занят поиском выхода из сложившейся ситуации.

Отметим, фанерный комбинат в Уральском — единственное крупное предприятие в посёлке и работают там большинство жителей.

Фанерный комбинат «Свеза Уральский» входит в состав группы «Свеза», мирового лидера в производстве березовой фанеры. На региональной площадке производилось порядка 220 тыс. кубометров ДСП и около 200 тыс. кубометров фанеры в год.

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