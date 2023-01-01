В ходе СВО погиб 29-летний житель Соликамска Никита Душин Похороны военнослужащего пройдут 12 сентября Поделиться Твитнуть

Никита Душин

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Соликамска Пермского края Никита Душин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего: «Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка друзей и всех соликамцев поможет перенести вам тяжесть невосполнимой утраты».

Никита родился 6 ноября 1993 года, после окончания 9 классов школы № 14 поступил в Соликамский политехнический колледж. В 2012 году был призван в армию, служил в Хабаровском крае в танковых войсках. После срочной службы работал. Как Никита Душин попал в зону СВО, в информации властей не сказано.

Прощание с погибшим состоится 12 сентября в зале «Вознесение» по адресу: Соликамск? ул. Володарского, 9. Начало гражданской панихиды в 13:00.

Ранее сообщалось, что в Соликамске 14 сентября похоронят погибшего в спецоперации на территории Украины Никиту Хомякова. Его убили 31 августа. Он участвовал в боевых действиях с самого начала СВО.

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